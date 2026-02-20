Haberler

Bingöl'de Ramazan ayında da karla mücadele sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgelerde, karla mücadele ekipleri Ramazan ayının ilk gününde de yolların açık tutulması için yoğun mesai yapıyor. Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerde, Ramazan ayında da karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, yolların açık tutulması için sahada yoğun mesai yapıyor.

Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışının ardından yolların açık tutulması için iş makineleriyle sahada yoğun mesai yapıyor. Ramazan ayının ilk gününde de görev başında olan ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve yer yer tipi şeklinde devam eden yağışa rağmen sahadaki ekiplerin koordineli şekilde ilerlediği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha