Bingöl Karlıova'da kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı. Hasanova köyündeki Burmataş mezrasındaki yolun kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyordu.
Karlıova'da kardan kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ekipler kapalı olan mezra yollarında çalışma yürütüyor.
İlçeye bağlı Hasanova köyünün Burmataş mezrasında da kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz