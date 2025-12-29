Bingöl'de kara saplanan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan SUV tipi araç kara saplandı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DYC 134 plakalı SUV tipi araç, kar yağışının etkili olduğu Murat köyü mevkisinde yoldan çıkarak, yol kenarındaki kara saplandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel