Bingöl'de yolu kapanan köylerdeki hastalar ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, köylere ulaşmak için karla mücadele ekipleri ve jandarmayla birlikte çalıştı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Gençtavus köyünde rahatsızlanan F.Y. ve Z.Y. ile Arslanbeyli köyünde düşme sonucu kolu kırılan A.Y'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, jandarmanın da yardımıyla yolu açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolün ardından hastalar, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Solhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.