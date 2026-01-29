Haberler

Bingöl'de yolu kapanan köylerdeki hastalar ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'de yolu kapanan köylerdeki hastalar ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, köylere ulaşmak için karla mücadele ekipleri ve jandarmayla birlikte çalıştı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Gençtavus köyünde rahatsızlanan F.Y. ve Z.Y. ile Arslanbeyli köyünde düşme sonucu kolu kırılan A.Y'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, jandarmanın da yardımıyla yolu açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolün ardından hastalar, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Solhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü
Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü