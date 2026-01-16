Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı
Bingöl'ün yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bir mezrasında rahatsızlanan 77 yaşındaki kalp yetmezliği hastası, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sancak beldesi Yaygınçayır köyü Üsküdar mezrasında yaşayan kalp yetmezliği hastası 77 yaşındaki M.S.A'nın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine UMKE ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bölgeye paletli araçla ulaştı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolün ardından hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.