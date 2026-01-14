Haberler

Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köydeki yüksek tansiyon hastası kadın, UMKE tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köydeki kadın hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sancak beldesindeki Güngören köyünde yaşayan yüksek tansiyon hastası 61 yaşındaki F.A, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine UMKE, yoğun kar ve tipi içerisinde paletli ambulansla hastanın bulunduğu adrese ulaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından F.A, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
