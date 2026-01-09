Haberler

Bingöl'de eğitime kar engeli

Güncelleme:
Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında öğleden sonra eğitime ara verildi. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarım gün idari izinli sayılacak.

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla il merkezi genelinde tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında öğleden sonra eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin de yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
