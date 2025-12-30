Haberler

Bingöl'de eğitime kar engeli

Bingöl'de beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim durduruldu. Valilik, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağını açıkladı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, alınan tedbirler kapsamında, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
