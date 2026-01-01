Haberler

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kar yağışı ve aşırı don nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün daha ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, özel izinli personel gruplarının da idari izinli olacağı belirtildi.

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışının aşırı don ve buzlanmaya neden olacağını belirtti.

Olumsuz durumları önlemek amacıyla çalışma yapıldığını aktaran Usta, bu kapsamda yarın il merkezi ile tüm ilçelerdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

Usta, kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Usta, paylaşımında, "Sevgili çocuklar, maalesef yarın da sizlere okul yok. Kar tatili. 3 gün boyunca iyi dinlenin. Kitap okuyun. Kartopu oynayıp kızak kayın. Kardan adam yapın. Pazartesi zinde bir şekilde okullarınıza dönün. Kar böyle devam ederse gelecek hafta sonu da Hesarek Kayak Merkezimizi açacağız. Sizleri seviyoruz. Yeni yıl sizlere başarı ve mutluluk getirsin." ifadelerine yer verdi.

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı