Bingöl'de 95 köy yolu kardan kapalı

Güncelleme:
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 110 personel ve 53 araçla temizlik çalışmaları yapıyor.

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 95 köy yolunda temizlik çalışmaları sürüyor.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Merkez'de 15, ilçelerden Adaklı'da 10, Genç'te 40, Karlıova'da 9, Kiğı'da 4, Solhan'da 11, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 2 olmak üzere toplam 95 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

