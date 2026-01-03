Haberler

Bingöl'de 95 köy yolu kardan kapalı

Bingöl'de 95 köy yolu kardan kapalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de etkili olan kar yağışı sonucu 95 köy yolu ulaşıma kapanırken, temizlik çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalara başladı.

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 95 köy yolunda temizlik çalışmaları sürüyor.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Merkez'de 15, ilçelerden Adaklı'da 10, Genç'te 40, Karlıova'da 9, Kiğı'da 4, Solhan'da 11, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 2 olmak üzere toplam 95 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı