Bingöl'de 219 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 219 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 45, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 28, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere toplamda 219 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova ilçesinde ise gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı.

