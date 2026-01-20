Bingöl'de 215 köye ulaşım sağlanamıyor
Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 215 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. 280 kapalı yolun 65'i ulaşıma açıldı.
BİNGÖL'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı 215 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Bingöl'de dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelindeki kapalı olan 280 köy yolundan 65'i ulaşıma açıldı. 215 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince 110 personel ve 53 tam donanımlı iş makinesiyle çalışma sürüyor.
