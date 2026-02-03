Haberler

Bingöl'de Kar Kütlesi Otomobillere Düştü

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir binanın çatısından kopan kar kütleleri, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, bir aracın hasar aldığı bildirildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir binanın çatısından kopan kar kütlesi park halindeki otomobillerin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karlıova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çatılardaki kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katından kopan kar kütlesi, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatıdan kopan kar kütlelerinin otomobillerin üzerine düştüğü görüldü. Kar düşmesi sonucu otomobillerden birinde hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

