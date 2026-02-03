Bingöl'de Kar Kütlesi Otomobillere Düştü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir binanın çatısından kopan kar kütleleri, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, bir aracın hasar aldığı bildirildi.
Karlıova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çatılardaki kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katından kopan kar kütlesi, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatıdan kopan kar kütlelerinin otomobillerin üzerine düştüğü görüldü. Kar düşmesi sonucu otomobillerden birinde hasar meydana geldi.