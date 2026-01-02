Haberler

Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Bingöl'ün Aşağı Suveren köyünde kar nedeniyle yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan 48 yaşındaki A.C, sağlık ekiplerinin fedakâr çalışmaları ile hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 48 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağı Suveren köyünde oturan A.C'nin, karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediği bildirildi.

Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE), paletli ambulansla köye ulaşarak hastayı aldığı belirtilen açıklamada, A.C'nin, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin, zorlu kış şartları ve olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını koordineli şekilde, fedakarca ve aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
