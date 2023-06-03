Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bingöl'de Kaçak Salep Soğanı Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi

Bingöl'de Kaçak Salep Soğanı Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi

Güncel Haberler

Bingöl'de ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan iki kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 488 bin 630 lira ceza uygulandı.

Bingöl'de ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan iki kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 488 bin 630 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında kent kırsalında bir aracı durdurdu.

Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, 26 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

Sürücü ile araçtaki bir kişiye 488 bin 630 lira ceza verildi.

Ekipler, salep soğanlarının tekrar doğaya ekimini gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title