Bingöl'de Kaçak Salep Soğanı Toplayanlara Yüksek Cezalar Verildi

Bingöl'de ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan iki kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 488 bin 630 lira ceza uygulandı.

Bingöl'de ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan iki kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 488 bin 630 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında kent kırsalında bir aracı durdurdu.

Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, 26 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

Sürücü ile araçtaki bir kişiye 488 bin 630 lira ceza verildi.

Ekipler, salep soğanlarının tekrar doğaya ekimini gerçekleştirecek.