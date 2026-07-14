Haberler

Bingöl'de izinsiz salep toplayan 4 kişi ile biyokaçakçılık yapan 2 kişiye 4 milyon lira ceza

Bingöl'de izinsiz salep toplayan 4 kişi ile biyokaçakçılık yapan 2 kişiye 4 milyon lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan denetimlerde, izinsiz salep toplayan 4 kişi ve biyokaçakçılık yapan 2 kişiye toplam 4 milyon 195 bin 470 lira idari para cezası kesildi.

BİNGÖL'de izinsiz salep toplayan 4 kişi ile biyokaçakçılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 4 milyon 195 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Kiğı Açıkgüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, nesli tehlike altında bulunan salep bitkisinin yumrularını izinsiz topladığı belirlenen 4 kişiye, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında toplamda 2 milyon 796 bin 980 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca biyokaçakçılık kapsamına giren hayvan tür ve türevlerini izinsiz topladığı tespit edilen 2 kişiye de 1 milyon 398 bin 490 lira idari para cezası kesildi.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik denetimlerin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceğini, doğal yaşamı tehdit eden yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?

İlk kavga çıktı! Hayatı değiştiren uygulama huyumuzu değiştiremedi
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!

Parkta kan donduran olay! Sanığın pişkin savunması pes dedirtti