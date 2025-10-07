Haberler

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi
Güncelleme:
Bingöl'de sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, Gazze'deki insani durumu eleştirerek İsrail karşıtı sloganlar attı. Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava, protestoda yaptığı konuşmada insanlık dramına dikkat çekti.

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Hacı Hıdır Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, kılınan akşam namazının ardından Bingöl Belediyesi otoparkına kadar yürüyüş yaptı.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

Programda grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Kava, "Ey soykırıma göz yumanlar, ey katliama yeşil ışık yakanlar, tarih hepinizi yargılayacak kara bir leke olarak kalacaksınız. Barışı kundaklayan caniler olarak anılacaksınız." diye konuştu.

Program yapılan dua ile son buldu.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
