Bingöl'de bir iş yerine giren kurt yakalandı

Bingöl'de bir iş yerine giren kurt belediye ekiplerince yakalandı.

Yenişehir Mahallesi'nde oto lastik tamiri yapan iş yeri sahibi Yusuf Demir, dizdiği lastiklerin içinde kurt olduğunu fark etti.

Demir'in haber vermesi üzerine bölgeye Bingöl Belediyesine bağlı hayvan barınağında görevli uzman ekip sevk edildi.

Ekibin çalışmasıyla yakalanan kurt, araçla hayvan barınağına götürüldü.

İş yerinde görülen kurt, cep telefonuyla kaydedildi.

İş yeri sahibi Yusuf Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları olayın kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Kurdun saat 13.30 sıralarında iş yerine girdiğini anlatan Demir, "Birden bir hayvan içeri girdi. İlk başta köpek sandık ama sonradan kurt olduğunu fark ettik. Kurt lastiklerin ve rafların arasına girerek iş yerine sığındı. Hayvanın aç olduğunu fark ettik. Komşu kasaptan et temin ettik ve kendisine verdik, ondan sonra sakinleşti. Zarar vermeden kendisini misafir ettik." diye konuştu.

Belediye ekiplerine haber verdiklerini belirten Demir, ekiplerin olay yerine gelerek hayvanı zarar vermeden yakalayıp götürdüğünü kaydetti.

Kurdun herhangi bir saldırganlık göstermediğini ifade eden Demir, "Saldırganlığı yoktu, açtı. Aç olduğu için sakin davrandığını düşünüyoruz. Kurt muhtemelen yamaç kesiminden gelmiş. Bazı arkadaşlar daha önce de o bölgede kurt gördüklerini söylemişti." dedi.