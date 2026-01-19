Haberler

Bingöl'de bir iş yerine giren kurt yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Yenişehir Mahallesi'nde bir oto lastik tamiri iş yerine giren kurt, belediye ekipleri tarafından yakalandı. İş yeri sahibi, kurtun aç olduğunu fark ederek ona et vermeleriyle sakinleştiğini belirtti.

Bingöl'de bir iş yerine giren kurt belediye ekiplerince yakalandı.

Yenişehir Mahallesi'nde oto lastik tamiri yapan iş yeri sahibi Yusuf Demir, dizdiği lastiklerin içinde kurt olduğunu fark etti.

Demir'in haber vermesi üzerine bölgeye Bingöl Belediyesine bağlı hayvan barınağında görevli uzman ekip sevk edildi.

Ekibin çalışmasıyla yakalanan kurt, araçla hayvan barınağına götürüldü.

İş yerinde görülen kurt, cep telefonuyla kaydedildi.

İş yeri sahibi Yusuf Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları olayın kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Kurdun saat 13.30 sıralarında iş yerine girdiğini anlatan Demir, "Birden bir hayvan içeri girdi. İlk başta köpek sandık ama sonradan kurt olduğunu fark ettik. Kurt lastiklerin ve rafların arasına girerek iş yerine sığındı. Hayvanın aç olduğunu fark ettik. Komşu kasaptan et temin ettik ve kendisine verdik, ondan sonra sakinleşti. Zarar vermeden kendisini misafir ettik." diye konuştu.

Belediye ekiplerine haber verdiklerini belirten Demir, ekiplerin olay yerine gelerek hayvanı zarar vermeden yakalayıp götürdüğünü kaydetti.

Kurdun herhangi bir saldırganlık göstermediğini ifade eden Demir, "Saldırganlığı yoktu, açtı. Aç olduğu için sakin davrandığını düşünüyoruz. Kurt muhtemelen yamaç kesiminden gelmiş. Bazı arkadaşlar daha önce de o bölgede kurt gördüklerini söylemişti." dedi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro'ya dev bir talip daha

Fenerbahçe'nin istediği Maestro'yu ezeli rakip istiyor
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Grönland'dan Trump'a Kardashian'lı gönderme: Yapay göğüslere pek değer vermiyoruz

Göz diktiği topraklardan Trump'a Kardashian'lı gönderme