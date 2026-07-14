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Bingöl'de 15 Temmuz paneli: 'İrade Bizim, Zafer Bizim'

Bingöl'de 15 Temmuz paneli: 'İrade Bizim, Zafer Bizim'
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Bingöl'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli gerçekleştirildi.

Bingöl'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Bingöl Valisi Cahit Çelik, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkarak büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini belirtti.

Çelik, 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimini gelecek nesillere unutturmamak gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatan topraklarımızı aynı inanç ve azimle koruyarak, ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden hain terör odaklarına karşı daima güçlü olmalıyız. Vatan ve millet uğruna verdiğimiz bu mücadelemizi her zaman aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Daha sonra moderatörlüğünü Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin'in yaptığı panelde, Prof. Dr. Sahib Beroje, "FETÖ Hain Darbe Girişimi Örneğinde Din İstismarcılığı ve Sonuçları" ve Prof. Dr. Veysel Göger de "Osmanlı'dan Günümüze Darbeler ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" başlıklı sunumlar yaptı.

Programa, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
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