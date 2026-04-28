Bingöl'de 'İl Trafik Komisyonu' toplantısı yapıldı

Bingöl'de "İl Trafik Komisyonu" toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, komisyon üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çelik, kentte trafik düzeninin sağlanması, ulaşım güvenliğinin artırılması ve şehir içi trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirileceğini ifade eden Çelik, kentin daha modern ve yaşanabilir bir şehir olması için ulaşım alanındaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan sunum eşliğinde kentteki trafik sorunları, ele alındı.

Daha sonra vatandaşlar ile kurumlardan gelen talepler ve gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.