Bingöl'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı
Bingöl-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
C.Ö. idaresindeki 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. yönetimindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel