Haberler

Bingöl’de iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 9 yaralı

Bingöl’de iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iki aileden 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Fransa ve İspanya'da orman yangınları büyüyor: 280 binden fazla kişi tahliye edildi

İki ülke durduramıyor! 280 bin kişi kaçtı, ordu sahaya indi
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti

Fotoğraftaki terlik, 4 çocuk babasını hayattan kopardı

Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Köprülü kavşakta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti

Efsane dizi yeni sezonda ekranda olacak mı? Cevabı senaristi verdi