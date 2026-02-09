Bingöl'de hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bingöl İl Özel İdaresi arasında, açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Bingöl Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolü Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ile Bingöl Valisi Cahit Çelik tarafından imza altına alındı.

2026 yılında yürürlüğe giren protokol kapsamında, açık ceza infaz kurumunda bulunan ve çalışmak isteyen hükümlüler, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde Bingöl İl Özel İdaresi bünyesindeki çeşitli iş alanlarında istihdam edilecek.

Protokolle hükümlülerin çalışma disiplini kazanmaları, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve tahliye sonrası topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, hükümlülerin haftalık çalışma süresinin 45 saati aşmayacağı, haftada en az bir gün dinlenme izni verileceği bildirildi.

Açıklamada, hükümlülerin barınma, yeme, içme, ulaşım ve sosyal ihtiyaçlarının İl Özel İdaresi tarafından karşılanacağı, çalışacak hükümlüler için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılacağı, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki eğitimlerin verileceği kaydedildi.

Güvenlik ve denetimin ceza infaz kurumu personelince sağlanacağı belirtilen açıklamada, hükümlülerin salıverilmelerinin ardından istihdam edilebilmelerine yönelik rehberlik ve destek çalışmalarının da yürütülmesinin hedeflendiği ifade edildi.