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Bingöl'de işyeri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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Bingöl'de 'işyeri ve kurumdan hırsızlık' suçundan aranan şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

BİNGÖL'de, 'işyeri ve kurumdan hırsızlık' suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, 'işyeri ve kurumdan hırsızlık' suçundan aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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