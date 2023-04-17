Bingöl'de hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de hakkında farklı suçlardan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ilçesinde 1 yolcu otobüsünde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede yolculardan B.T'nin "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "basit yaralama", "iftira ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu suçlardan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.