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Bingöl'de Güvenlik Korucularına Afet Eğitimi

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Bingöl'de güvenlik korucuları, AFAD tarafından düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlerle deprem ve diğer afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılmaya hazırlanıyor. Eğitim programları, afet farkındalığını artırma ve gönüllü desteğini güçlendirme amacı taşıyor.

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de güvenlik korucuları aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ( Afad ) arama kurtarma görevlerine katılmaya hazırlanıyor.

Afad İl Müdürlüğü, olası deprem ve diğer afetlerde arama kurtarma çalışmalarında etkin rol alacak kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlediği eğitim programlarını sürdürüyor.

Arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde gönüllü desteğini artırmayı hedefleyen AFAD tarafından güvenlik korucularına arama kurtarma, ilk yardım, olay yönetimi ve koordinasyonu, çadır kurulumu, psikososyal destek gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Güvenlik korucuları, uzmanların verdiği teorik eğitimlerin ardından sahada gerçekleştirdikleri tatbikatlarla deneyim kazanıyor.

Eğitimlerle afet bölgesinde görev yapma kabiliyetine ulaşan güvenlik korucuları, ihtiyaç halinde il dışında da görev alacak.

Bingöl'de 300 güvenlik korucusu AFAD'ın gönüllü ordusuna katılıyor

AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, AA muhabirine, Bingöl'ün Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fay hatlarının kesişme noktasında bulunduğuna işaret ederek, bu kapsamda İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla olası depremlere karşı kentte arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentte görev yapan 240 güvenlik korucusuna arama kurtarma eğitimi verildiğini, bu ay sonuna kadar 300 güvenlik korucusuna eğitim vermiş olacaklarını ifade eden Uzun, "Uygulamalı ve teorik olarak arama kurtarma, çadır kurulumu, sosyal yardım, iaşe dağıtımı gibi eğitimler verildi. Olası bir afette güvenlik korucuları bize arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında yardımcı olacaklar. İl dışında meydana gelecek bir afete de buradan güvenlik korucularıyla gideceğiz." dedi.

Kentte 1496 kişi olası bir afet için göreve hazır

Uzun, 2024'ten bu yana kentte "afet farkındalık eğitimleri" düzenlediklerini, bu kapsamda farklı kurumlardan 120 bin personele, öğrencilere ve vatandaşlara afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında doğru davranış şekillerine ilişkin bilgilendirme yaptıklarını anlatarak, AFAD personeli de dahil 16 ekipten 1496 kişinin olası bir afet durumunda görev almaya hazır olduğunu vurguladı.

Özellikle 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte arama kurtarma ekibi ve personel sayısını artırmaya yönelik çalışmaları artırdıklarını belirten Uzun, "Afet farkındalık eğitimlerimiz düzenli olarak devam edecek. AFAD güvenlik güçleri, gönüllüleriyle güçlü bir kurum. Onların desteği hayati önem taşıyor. Afete her zaman hazır olmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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