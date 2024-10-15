Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Bingöl'de Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın da katıldığı etkinlikte, görme engellilere dikkat çekmek amacıyla broşürler dağıtıldı.

Bingöl'de "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Bingöl Altınokta Körler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan da katıldı.

Hacı Hıdır Camisi önünde bir araya gelen Usta ve Arıkan ile katılımcılar gözlerine siyah bandaj takarak görme engellilerle Valilik binasına kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında esnafa ve vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Vali Usta, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle esnafın iş yerinin önünden geçenler için yoldaki sarı şeritlerin üzerine eşya koymaması gerektiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Normal insanların bile yürümesinin zorlaştığı kaldırımlarda görme engelli arkadaşlarımız hakikaten çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Yine yolun karşısına geçmeye çalışan engellilerimize yol vermemiz lazım. Bazen kazalar da oluyor. Aracın biri yol verirken diğer araç onu sollayarak geçmek gibi bir yanlışa düşerek yolun ortasında bazen yayalarımıza vurabiliyor. Dolayısıyla bu konuda duyarlılık bekliyoruz."

Düzenlenen etkinliğin bu anlamda bir farkındalık oluşturduğunu dile getiren Usta, tüm engelli vatandaşlara hizmet açısından pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini kaydetti.

Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Sivil Toplum Erdal Arıkan Hamdi Usta Güvenlik Güncel Sağlık Yaşam Dünya

Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 15-16 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 15-16 Ekim Bergama, Urla, Güzelbahçeler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA! Qnb Finansbank çöktü mü? Qnb Finansbank mobil neden girilmiyor, problem mi var 15 Ekim Salı! TBMM işçi alımı ne zaman, şartları ne? 2024 TBMM Kurası ne zaman? BAŞVURU linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı mı, hangi illerde açıklanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 15-16 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hamile kadın metrobüste doğum yaptı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.