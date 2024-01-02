Bingöl'de firari hükümlü operasyonda yakalandı
Bingöl'de, hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, T.Y'nin yerini tespit eden ekipler hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bingöl'de, hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonda yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu imal ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.Y'nin yerini tespit etti.
Ekipler düzenlediği operasyon sonucu hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.