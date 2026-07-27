Bingöl'de 7 Firari Hükümlü Yakalandı
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, hükümlüler gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA