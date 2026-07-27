Haberler

Bingöl'de 7 Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de 7 Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, hükümlüler gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar

Bu dolabın ne işe yaradığını öğrenen şaşkınlığını gizleyemiyor
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu

5 gündür kayıptı! Acı haber geldi
Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek

Uçak kalkıyor! 50 milyon Euro'luk Süper Lig tarihine geçecek transfer
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Vargas'ın
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı