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Bingöl'de Evden Altın ve Nakit Para Çalma Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Evden Altın ve Nakit Para Çalma Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

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Bingöl'de bir evden 150 bin TL değerinde altın ve nakit para çalındığı olayda, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 4 şüpheli tutuklandı.

BİNGÖL'de, bir evden 150 bin TL değerinde altın ve nakit para çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Kent merkezinde 4 Haziran'da F.A.'ya ait evden 150 bin TL değerinde altın ve nakit paranın çalınmasıyla ilgili, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmada, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin B.E., E.G., İ.G. ve N.G. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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