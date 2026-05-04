Haberler

Bingöl'de evde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

Bingöl'de evde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de bir evde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

Bingöl'de bir evde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir apartmandaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, apartmanda yaşayan 13 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 5 kişiye bölgede hazır bekletilen ambulanslarda müdahale edildi, 8 kişi de Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden