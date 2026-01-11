Haberler

Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara
Güncelleme:
Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle 12 Ocak 2026 tarihinde il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Tedbir amaçlı olarak kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel ile çocukları anaokuluna giden kadınlar da idari izinli sayılacak.

BİNGÖL Valiliği etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece ve yarın kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği, oluşabilecek buzlanma ve çığ riskine karşı tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada öğrenciler ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm kurumlarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla; 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır."

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan yine valilik açıklamasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Genç–Yenisu İl Yolu'nun 2 ile 44'üncü kilometreleri arasının, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Sürücülerin uyarılara dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
