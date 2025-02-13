AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Bingöl'de Eğitim Güvenliği İçin Yeni Tedbirler Alındı

Bingöl'de Eğitim Güvenliği İçin Yeni Tedbirler Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valiliği, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. döneminde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli tedbirler alacağını duyurdu. Güvenlik, koruyucu hizmetler ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılacağı belirtilerek, okul çevrelerinde denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Bingöl Valiliğince 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, çocukların yarınların teminatı olduğunu, eğitim süreçlerinde güvenlik, koruyucu ve önleyici hizmetler ile tedbirlere devam edeceklerini söyledi.

İkinci dönem boyunca ilgili birimlerin uzmanları aracılığıyla öğrencilere "kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, akran zorbalığı, siber güvenlik ve trafik güvenliği" konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklarını aktaran Usta, okul yöneticileri, muhtarlar, okul aile birliği üyeleri ile velilere de "uyuşturucu madde ile mücadele" konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Öğrencilerin okula güvenli bir şekilde giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla ilave personel görevlendirileceğini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Öğrencilere ve yayalara geçiş hakkını tanımayan sürücülere yönelik denetimlerimiz aynı kararlılık ve hassasiyetle uygulanacaktır. Yine eğitim öğretim dönemi boyunca, mobil trafik eğitim tırı ve çocuk trafik eğitim parklarında çocuklarımız için trafik eğitimleri aralıksız devam edecektir. Bir diğer önemli başlığımız da okul çevrelerinde yaşanan kazalara bağlı olarak risk analiz değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Bu konuda da yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu alanlarda fiziki tedbirlerde eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu kurumlarımızla trafik işaretlemeleri gibi tedbirler alarak eksikleri gidereceğiz. Okullarımızda önemsediğimiz bir diğer konu da güvenlik kamera sistemleridir. Bu konuda öncelik dereceli okullardan başlayarak yapacağımız çalışmalarda kamera güvenlik sistemlerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonunu gerçekleştireceğiz inşallah."

Usta, okul önlerindeki ve çevrelerindeki kahvehane, kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe gibi yerler ile seyyar satıcılara, yurt ve pansiyon çevrelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Usta, alacakları tedbirlerin çocukların eğitim hayatına, ailelerin rahat ve huzuruna, kentin asayişine olumlu katkılar sunacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.

Toplantıda, kurum müdürleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Vali yardımcıları İbrahim Gökmen ve Fahri Onay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, okul yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
img

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
img

Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
img

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.