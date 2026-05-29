Bingöl'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Bingöl-Elazığ kara yolunda aniden yola çıkan domuz sürüsünden kaçmaya çalışan otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 ABE 019 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde aniden yola çıkan domuz sürüsünden kaçarken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik