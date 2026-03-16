Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı ve bölgeye ekipler sevk edildi.
Karlıova ilçesinin Kızılçubuk köyü yakınlarında araçların geçişi sırasında yola çığ düştü.
Bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yolun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Metin Dere