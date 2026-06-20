Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek için girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar, 119 personelin katılımıyla Bingöl ve Muş AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirlikleri, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yürütülüyor.

AFAD koordinasyonunda, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince iş makineleriyle Karabulut'un kaybolduğu noktadan itibaren suyun akışının değiştirilmesi ve akıntı nedeniyle ulaşılamayan bölgelerin de kontrol edilmesi planlanıyor.