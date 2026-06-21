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Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Bingöl'ün Genç ilçesinde piknik yaparken girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan 33 yaşındaki Vedat Karabulut için 119 personelle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. DSİ ekipleri çayın yönünü değiştirerek su debisini düşürdü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'u arama çalışmaları devam ediyor.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde karşıya geçmek amacıyla girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut için ekipler seferber oldu.

Çalışmalar, 119 personelin katılımıyla Bingöl ve Muş AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirlikleri, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sürdürülüyor.

AFAD koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince iş makineleriyle Sarım Çayı'nın yönü değiştirilerek suyun debisi düşürüldü, akıntı nedeniyle ulaşılamayan bölgelerde arama faaliyetlerine devam ediliyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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