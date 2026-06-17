Haberler

Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde piknik yaparken girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerince arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek için girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar, Bingöl ve Erzincan AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yürütülüyor.

Genç Kaymakamı Muhammed Güzel de Sarım Çayı'nda yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Güzel, kaybolan Vedat Karabulut'un ailesiyle görüştü.

Ekipler, yoğun akıntının bulunduğu çayda su altında ve üstünde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Sıfır Atık Vakfı ve G7 ülkeleri özel çalışma grubu kuruyor

Sıfır Atık Vakfı ve G7 ülkeleri özel çalışma grubu kuruyor
Hyundai Motor Türkiye’den 715 milyon euroluk yeni batarya yatırımı

Türkiye’ye 715 milyon euroluk yatırım yapacaklar
Bunu yapanın vicdanı yok! Deniz kaplumbağasının ayağına kaldırım taşı bağlamışlar

Mavi sularda vahşet: Cani planı böyle bozdular!
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı