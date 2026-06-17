Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek için girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar, Bingöl ve Erzincan AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yürütülüyor.

Genç Kaymakamı Muhammed Güzel de Sarım Çayı'nda yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Güzel, kaybolan Vedat Karabulut'un ailesiyle görüştü.

Ekipler, yoğun akıntının bulunduğu çayda su altında ve üstünde arama çalışmalarını sürdürüyor.