Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Cipe Zarar Verdi

Güncelleme:
Bingöl'de bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki cipin üzerine düşerek aracın hasar görmesine neden oldu. Aynı cadde üzerinde, düşen kar nedeniyle tehlike anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, koparak park halindeki cipin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

Aynı cadde üzerindeki başka bir binanın çatısından kopan kar kütlesi de yoldan geçenler için tehlike oluşturdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir kişinin düşen karı fark edip son anda durduğu, bir başka kişinin de koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

