Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Coşkusu

Bingöl'de "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında konserler verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Bir Anadolu Şenliği" konserlerle devam etti.

Bingöl Belediyesi Park Alanı'nda kurulan sahnede Bingöl Kent Orkestrası sanatçıları Veysel Canlı, Veli Boğakan, İsmail Burkay ve Mesut Bürlükara seslendirdikleri türkülerle Bingöllülere keyifli bir akşam yaşattı.

Sanatçılar, bölgeye ait seslendirdikleri türkülerle müzikseverleri coşturdu.

Bölge halkı tarafından sevilen sanatçı Delil Dilanar da "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Bingöl'de sahne aldı.

Bingöllülere seslendirdiği Kürtçe türkülerle zaman zaman duygu dolu anlar yaşatan Dilanar, geceyi halaylarla noktaladı.

Şenlik kapsamında Kentpark Uydukent'te kurulan Çocuk Köyü ise çeşitli etkinlikler ile çocukların ilgi odağı oluyor.

Gezici Kütüphane de çocuklar çeşitli atölyelerle öğretici bilgilere sahip olurken, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ise her yaştan misafirini zamanda bir yolculuğa çıkardı.