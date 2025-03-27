Bingöl'de Bilişim Yoluyla Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Bingöl'de vatandaşlar bilişim yoluyla dolandırıcılığı karşı bilgilendirildi

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekiplerince vatandaşlara yönelik bilişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Bingöl'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl Şehirlerarası Otogarında stant kurarak bilişim yoluyla dolandırıcılık, siber güvenlik,112 Acil Çağrı Merkezi kullanımının önemi ve sosyal medya kullanımında karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili toplam 120 vatandaşa bilgilendirme bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.