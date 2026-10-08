Bingöl’de ‘Bilimfest’ başladı

BİNGÖL'de TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen 'Fikirden Geleceğe: Mühendislik ve Teknoloji Şenliği - Bilimfest', 32 proje atölyesi ve 6 stantla başladı. Şenlikte, Türkiye ikincisi olan 'RoboFeeder AI' projesi de sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi'nin destekleriyle düzenlenen Bilimfest, Bingöl Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Programa Vali Vekili İbrahim Gökmen, Vali Yardımcısı Fahri Onay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve il protokolü katıldı. Açılışın ardından Vali Vekili Gökmen, Vali Yardımcısı Onay ve il protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile birlikte festival alanındaki atölye ve stantları gezdi. Öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen protokol üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üç gün sürecek Bilimfest'te 32 proje atölyesinin yanı sıra AFAD, Türk Kızılay, Yeşilay, İl Emniyet Müdürlüğü ve farklı kurumların yer aldığı 6 stant bulunuyor. Festivalde toplam 38 atölye ve stant ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

'BİLİM VE TEKNOLOJİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK'

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde konuşan Vali Vekili İbrahim Gökmen, bilim festivalinin çocuk ve gençleri araştırmaya, sorgulamaya ve üretmeye teşvik ettiğini ifade ederek, "Bugün burada bilginin meraka, merakın keşfe, keşfin ise yenilikçi fikirlere ve üretime dönüştüğü anlamlı bir buluşmaya şahitlik ediyoruz. 'Fikirden Geleceğe Mühendislik ve Teknoloji Şenliği' yalnızca bir bilim etkinliği değil; çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin düşünme biçimiyle buluşturan, onları araştırmaya, sorgulamaya, üretmeye ve çözüm geliştirmeye teşvik eden önemli bir eğitim ortamıdır. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen bu değerli çalışmanın Bingöl'de bilim ve teknoloji kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

TÜRKİYE İKİNCİSİ PROJE DE SERGİLENİYOR

TÜBİTAK 2204-A Teknolojik Tasarım alanında Türkiye ikincisi olan 'RoboFeeder AI' projesi de Bilimfest'te ziyaretçilere tanıtıldı. Karşıyaka Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Civan Korkmaz, projeyi geçen yıl STEM kapsamında geliştirdiklerini belirterek, "STEM bünyesinde geliştirdiğimiz RoboFeeder AI projesiyle geçen sene TÜBİTAK 2204-A Teknolojik Tasarım alanında Türkiye ikinciliği aldık ve bugün de Bingöl'de 4007 şenliği'ndeyiz. Robotumuz, hastaların tam otonom şekilde refakatçiye ihtiyaç duymadan yemek yemelerini sağlayabilen bir beslenme robotu. Bu şekilde hastalar refakatçiye ihtiyaç duymadan yemeğini yiyebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı