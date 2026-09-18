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Bingöl’de ayı ve kurtlar, çöpten yiyecek ararken görüntülendi

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Bingöl’de ayı ve kurtlar, çöpten yiyecek ararken görüntülendi
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BİNGÖL’ün Kiğı ilçesinde yerleşim alanlarına yaklaşan ayı ve kurtlar, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yerleşim alanlarına yaklaşan ayı ve kurtlar, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.

Kiğı ilçesinde doğal yaşam alanlarından çıkan ayı ve kurtlar, yerleşim alanlarına yakın noktadaki çöp konteynerlerinin çevresine kadar indi. Gece saatlerinde yiyecek arayan yabani hayvanlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

FOYOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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