Bingöl'de Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Bingöl'de İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıda, haziran ve temmuz aylarına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini açıklayan Usta, kent genelinde kesintisiz güvenlik hizmeti sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Terörle mücadele kapsamında 408'i kırsal, 3'ü il merkezi olmak üzere 411 operasyon düzenlendiğini aktaran Usta, gözaltına alınan 6 kişiden 4'ünün tutuklandığını belirtti.

Asayiş suçlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 6 azalma olduğunu kaydeden Usta, konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, gasp ve hırsızlık gibi birçok suçta ciddi oranda düşüş yaşandığını bildirdi.

Uyuşturucu ile mücadelede 14 imal ve ticaret operasyonu gerçekleştirildiğini ifade eden Usta, 69 kilo 258 gram esrar ile farklı türlerde çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, yakalanan 13 kişinin tutuklandığını anlattı.

Siber suçlarla mücadelede 135 sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında işlem yapıldığını, 187 hesap ve siteye erişim engeli getirildiğini aktaran Usta, düzensiz göçle mücadelede ise 3 göçmenin yakalandığını ifade etti.

Trafik denetimlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış sağlandığını belirten Usta, yaz aylarında orman yangınları, kene vakaları, düğünlerde silah atılması, boğulma olayları ve trafik kazalarına karşı vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Usta, 8 Ağustos'ta Gülbahar Barajı'nda yaşanan boğulma olayıyla ilişkin de şöyle konuştu:

"Su altı arama kurtarma sertifikasına sahip ekipler Türkiye'de sınırlı sayıda. Bu yetkinliğe sahip ekipler sadece 40 ilde var. Bingöl'de bulunmadığı için Erzurum AFAD ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Erzurum ekibi saat 18.30'da, Diyarbakır ekibi ise saat 18.50'de müdahaleye başladı. Saat 19.35 civarında da çocuğumuza ulaşıldı. Her dalgıç bu tür olaylara müdahale edemez. Suda arama kurtarma sertifikası, dalgıçlık sertifikasından farklıdır. Adli ve teknik eğitimleri olmayan personeli bu tür olaylara sokamayız."

Olayın ardından sosyal medyada yer alan "müdahale edilmedi" iddialarının bilgi eksikliği olduğunu kaydeden Usta, "Çok hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Bingöl'de sertifikalı ekibimiz olsa bile bu gencimizi canlı kurtarmamız mümkün değildi. Geldikleri anda da çocuğumuza ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Usta, ilerleyen süreçte açılacak kurslarla Bingöl'deki dalgıçların da bu alanda yetkin hale getirileceğini kaydetti.

Toplantıda, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da yer aldı.