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Bingöl'de "kasten yaralama" suçundan 1 şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de 'kasten yaralama' ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından aranan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Yakalanma anı kameraya yansıdı.

Bingöl'de "kasten yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekipleri, söz konusu suçlardan aranan 2 şüphelinin yerini tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu zanlılar yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, silahlı şüphelinin polis ekiplerinden kaçışı ve yakalanma anı, güvenlik kamerası ile polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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