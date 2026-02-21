Haberler

Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
Bingöl'de hasta taşıyan bir ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada yaralanan olmadı, ancak olay yerinde kavga çıktı.

Bingöl'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.H. idaresindeki 12 ACM 246 plakalı hasta taşıyan ambulans ile D.G. yönetimindeki 34 EIL 061 plakalı hafif ticari araç, Havalimanı Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan hasta başka bir ambulansa nakledilerek Bingöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazanın ardından olay yerinde çıkan kavgada bir kişinin darbedildiği ve Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çarpışmanın ardından savrulan iki aracın yön tabelalarına çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
