Bingöl'de ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Güncelleme:
Bingöl'ün Haziran köyünde çıkan ahır yangınında 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, ahırın bitişiğindeki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bingöl'de ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Haziran köyünde, gece saatlerinde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, ahırın bitişiğindeki eve de sıçradı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu, ev kullanılamaz hale geldi.

