Haberler

Bingöl'de 21 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli bulantı ve karın ağrısı yaşayan 21 yaşındaki A.O., olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye taşındı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde karın ağrısı, şiddetli bulantı ve kusma şikayetleri bulunan 21 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Solhan ilçesine bağlı Aslanbeyli köyü Konakbaşı mezrasında yaşayan A.O.'nun (21) rahatsızlanması üzerine, olumsuz hava koşulları ve karayolu ulaşımının güç olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi.

Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) aracılığıyla görevlendirilen ambulans helikopterle alınan hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek, Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Hastaneye ulaştırılan A.O.'nun gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı