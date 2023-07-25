Bingöl'de 55 Kilogram El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, iki ayrı noktada bulunan 55 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyeti sonucunda patlayıcılar bulundu ve kontrollü şekilde imha edildi.